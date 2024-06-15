ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຢູ່ ອີຕາລີ
ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳບັນດາປະເທດ: ການາດາ, ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ກໍຄືບັນດາການນຳຂອງສະພາເອີຣົບ ແລະ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ. ສັນທະປະປາ Francis ກໍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຄາດວ່າ, ສັນທະປະປາ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ງປັນຍາປະດິດ (AI) ນຳມາໃຫ້, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການປະທະກັນໃນໂລກປັດຈຸບັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດເຈົ້າພາບ ອີຕາລີ Giorgia Meloni ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຢາກສົ່ງສານສົນທະນາ ແລະ ສາມັກຄີສຳລັບພາກພື້ນ ຂົ້ວໂລກໃຕ້.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 15 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນ 6 ວາລະປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ອາຟະລິກາ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ, ການອົບພະຍົບ, ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ວາລະປະຊຸມພິເສດ ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ ແລະ ພະລັງງານ.