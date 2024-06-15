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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7 ຢູ່ ອີ​ຕາ​ລີ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຢູ່ Borgo Egnazia, ເຂດຕາກອາກາດໃກ້ກັບເທດສະບານ Fasano ຢູ່ພາກໃຕ້ ອີຕາລີ.
ການນຳບັນດາປະເທດໃນກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ G7 ຢູ່ ອີຕາລີ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳບັນດາປະເທດ: ການາດາ, ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ກໍຄືບັນດາການນຳຂອງສະພາເອີຣົບ ແລະ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ. ສັນທະປະປາ Francis ກໍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຄາດວ່າ, ສັນທະປະປາ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ງປັນຍາປະດິດ (AI) ນຳມາໃຫ້, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການປະທະກັນໃນໂລກປັດຈຸບັນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດເຈົ້າພາບ ອີຕາລີ Giorgia Meloni ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຢາກສົ່ງສານສົນທະນາ ແລະ ສາມັກຄີສຳລັບພາກພື້ນ ຂົ້ວໂລກໃຕ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 15 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນ 6 ວາລະປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ອາຟະລິກາ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ, ການອົບພະຍົບ, ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ວາລະປະຊຸມພິເສດ ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ ແລະ ພະລັງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍກັບ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

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ການນຳ UNESCO ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
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