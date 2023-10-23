ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV
ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂກອງປະຊຸມ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄະນະທູຕານຸທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍກວ່າ 490 ທ່ານ. ວາລະໄຂກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍຖອດສົດ ທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນກອງປະຊຸມກາງອາຍຸການນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ຈະພິຈາລະນາບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບໝາກຜົນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023; ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ວິທີການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງ ປີ 2024, ໃນນັ້ນ ມີວິທີການປະຕິຮູບເງິນເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2024; ພິຈາລະນາບັນດາບົດລາຍງານຕີລາຄາກາງອາຍຸການ ໝາກຜົນການປະຕິບັດບັນດາແຜນການ 5 ປີ ໄລຍະ 2021 – 2025 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ, ການເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເງິນກູ້, ຊຳລະໜີ້ສາທາລະນະ… ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບດັ່ງກ່າວ, ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງມະຕິອື່ນໆ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໂຮມປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ. ສຳລັບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຍົກສູງນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ສຸມສະຕິປັນຍາ, ສະຫງວນເວລາຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ, ປະກອບຫຼາຍຄຳເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງນັບແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສູງສຸດໃນ ເວລາພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ”.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ ຈະໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຮັບຟັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີບົດລາຍງານໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023; ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຖືກຈັດແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະ (ໄລຍະທີ 1 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 10 ພະຈິກ; ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນແຕ່ວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ).