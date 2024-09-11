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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ ສະ​ພາສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຄັ້ງ​ທີ 57

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 57 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ຢູ່ ສຳນັກງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ.
ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: UN)

ໃນບົດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Volker Turk, ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາຊື່ງໂລກຈະປະເຊີນຫນ້າໃນອະນາຄົດ.  ທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ໂລກພວມຢູ່ໃນ “ທາງສາມແຍກ”ທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະອາດຈະຕົກເຂົ້າສູ່ອະນາຄົດອັນມືດມົວຖ້າຫາກບໍ່ມີການກະທຳຕໍ່ຫນ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍປະຈຸບັນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ກໍ່ເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ປີນີ້ ແມ່ນປີທີ່ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສຳຄັນຢູ່ຫລາຍປະເທດ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕ້ອງມີການຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຄັດເລືອກ. ຕາມທ່ານຂ້າຫລວງໃຫຍ່ແລ້ວ, ສະພາບການປົກກະຕິໃຫມ່ຂອງໂລກ ບໍ່ອາດແມ່ນການເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍອາວຸດທີ່ໂຮດຮ້າຍ ແລະ ບັນດາວິທີການສົງຄາມ. ທ່ານກໍ່ມີຄແຈ້ງເຕືອນຕໍ່ສະພາບແຜ່ຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວທີ່ພວມນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນໂລກປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ຫວຽດນາມ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11ກັນຍາ, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ລາວ ​ໄດ້​ມາ​ວາງ​ພວງມາລາ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ ປະທານ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ ​ແລະ ວາງ​ພວງມາລາ​ທີ່​ອະນຸສອນ​ສະຖານ​ວິລະ​ຊົນ ​ຜູ້ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດ ​ຢູ່​ຖະໜົນ ບັກ​ເຊີນ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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