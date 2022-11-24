ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 9
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ກະຊວງປ້ອງກັນບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືລວມມີ: ອົດສະຕາລີ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ນິວຊີແລນ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ, ຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານ ຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໂດຍແມ່ນທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນວາລະໄຂ ADMM+, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນຕ້ອງການ 5 ປັດໄຈເພື່ອປະຕິບັດ “ການຫັນພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ມີຄວາມປອງດອງ” ໃນພາກພື້ນ. ນັ້ນແມ່ນ: ຊຸກຍູ້ບົດບາດໃຈກາງຂອງອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນເປີດ, ກວມລວມ ແລະ ອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ; ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງຮອບດ້ານ; ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງເພື່ອຮ່ວມມື.