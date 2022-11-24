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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ເປີດກວ້າງ​ຄັ້ງ​ທີ 9

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Siem Reap, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen  

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ກະຊວງປ້ອງກັນບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືລວມມີ: ອົດສະຕາລີ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ນິວຊີແລນ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ, ຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານ ຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໂດຍແມ່ນທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນວາລະໄຂ ADMM+, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນຕ້ອງການ 5 ປັດໄຈເພື່ອປະຕິບັດ “ການຫັນພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ມີຄວາມປອງດອງ” ໃນພາກພື້ນ. ນັ້ນແມ່ນ: ຊຸກຍູ້ບົດບາດໃຈກາງຂອງອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງພາກພື້ນເປີດ, ກວມລວມ ແລະ ອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ; ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງຮອບດ້ານ; ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງເພື່ອຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວໍ​ວັນ​ກຽດ - ນັກ​ຮົບ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸ​ທິດ​​ສ່ວນຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ, ເສຍ​ສະຫຼະ​ເພື່ອ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວໍ​ວັນ​ກຽດ - ນັກ​ຮົບ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸ​ທິດ​​ສ່ວນຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ, ເສຍ​ສະຫຼະ​ເພື່ອ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງວິງລອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນການພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງວິງລອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ(23/11/1922 - 23/11/2022).
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