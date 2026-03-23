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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້​ງທີ 2 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝທີ XIV

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຕ້ອງແກ້ໄຂຫຼາຍຢ່າງ, ໃນວົງກວ້າງ, ຍາກທີ່ສຸດ, ລ້ວນແຕ່ແມ່ນວຽກງານຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີ, ບໍ່ອາດຊັກຊ້າ.
  ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIV (ພາບ: TTXVN)  

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.

  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຕ້ອງແກ້ໄຂຫຼາຍຢ່າງ, ໃນວົງກວ້າງ, ຍາກທີ່ສຸດ, ລ້ວນແຕ່ແມ່ນວຽກງານຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີ, ບໍ່ອາດຊັກຊ້າ. ໃນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການດຳເນີນງານທັງສະໄໝຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIV, ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ; ຂໍ້ກຳນົດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ; ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ; ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືແລະ ຕັດສິນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍພື້ນຖານຕໍ່ໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ, ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການນຳພາ, ກຳອຳນາດ ແລະ ກຳລັງແຮງຕໍ່ສູ້ຂອງພັກ; ກ່ຽວກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້, ປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະ 2026 – 2031 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

ຄາດວ່າກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮອດວັນທີ 27 ມີນາ 2026ເຊິ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົ​ມ​ມະ​ເລິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ໄໝ​ທີ X

ລາວ ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົ​ມ​ມະ​ເລິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ໄໝ​ທີ X

ໃນຂອບເຂດວາລະໄຂ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸດທີ IX, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຸດທີ X.
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