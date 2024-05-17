ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ; ກະກຽມວຽກງານຊີ້ນຳດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນປີ 2026. ບັນດາຮ່າງເອກະສານ, ບົດລາຍງານການເມືອງ ຕ້ອງມີລັກສະນະສັງເຂບກວມລວມບັນດາບັນຫາທີ່ເປັນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ:
“ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ດຳເນີນກົດລະບຽບຂອງພັກ ແມ່ນບັນດາບົດລາຍງານຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ລົງເລິກ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ, ແມ່ນຫຼັກຖານອັນລະອຽດເພື່ອພິສູດໃຫ້ແກ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາຂໍ້ສັງເກດ, ຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ, ຫັນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ໄດ້ລວບລວມໃນບົດລາຍງານການເມືອງ ເປັນລະອຽດ. ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ, ສອດຄ່ອງ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບທັດສະນະ, ກຳນົດທິດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານການເມືອງ”.