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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຊຸດ​ທີ XIII

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ; ກະກຽມວຽກງານຊີ້ນຳດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນ.
 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ; ກະກຽມວຽກງານຊີ້ນຳດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນປີ 2026. ບັນດາຮ່າງເອກະສານ, ບົດລາຍງານການເມືອງ ຕ້ອງມີລັກສະນະສັງເຂບກວມລວມບັນດາບັນຫາທີ່ເປັນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ:

        “ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ດຳເນີນກົດລະບຽບຂອງພັກ ແມ່ນບັນດາບົດລາຍງານຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ລົງເລິກ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ, ແມ່ນຫຼັກຖານອັນລະອຽດເພື່ອພິສູດໃຫ້ແກ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາຂໍ້ສັງເກດ, ຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ, ຫັນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ໄດ້ລວບລວມໃນບົດລາຍງານການເມືອງ ເປັນລະອຽດ. ຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ, ສອດຄ່ອງ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບທັດສະນະ, ກຳນົດທິດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານການເມືອງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Lawrence Wong ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 4 ຂອງ ສິງກະໂປ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບ Istana.
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