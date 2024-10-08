ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຢູ່ວິສາຫະກິດ; ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາກລັດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງ...
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024; ກະກຽມ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025; ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແບບວິທີຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2025; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.