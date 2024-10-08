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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 38 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 07 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 10 ຕຸລາ ແລະ ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 37 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຢູ່ວິສາຫະກິດ; ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາກລັດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງ...

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024; ກະກຽມ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025; ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແບບວິທີຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2025; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເລຂາທິການທົ່ວປະເທດພັກກອມມູນິດຝະລັ່ງ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເລຂາທິການທົ່ວປະເທດພັກກອມມູນິດຝະລັ່ງ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ຝຣັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ (ຝະລັ່ງ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດ ພັກກອມມູນິດ ຝະລັ່ງ Fabien Roussel ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ. ຂອງພັກກອມມູນິດຝຣັ່ງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສັງກັດພັກຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາສູງຝຣັ່ງ.
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