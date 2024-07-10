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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ແລະ ດຳເນີນໃນເວລາ 1,5 ວັນ ແລະ ຈະ ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ແລະ ດຳເນີນໃນເວລາ 1,5 ວັນ ແລະ ຈະ ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນຈະກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານ ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ສຳລັບສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາໃນປີ 2024, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ງານປະກວດກະຈາຍສຽງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງແທັງຮວາ (ແຕ່ວັນທີ 9-14 ກໍລະກົດ) ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດານັກຂ່າວກະຈາຍສຽງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຍຸກສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດ ດ້້ວຍການປະກົດຂອງຫຼາຍປະເພດໃໝ່ຄືໃນປະຈຸບັນ, ການກະຈາຍສຽງຍັງສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ແມ່ນພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວໄປຍັງຜູ້ຟັງນັບລ້ານຄົນຢູ່ໃນທຸກບ່ອນທຸກເວລາຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດ.
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