ຂ່າວສານ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ 10/07/2024 ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ແລະ ດຳເນີນໃນເວລາ 1,5 ວັນ ແລະ ຈະ ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ແລະ ດຳເນີນໃນເວລາ 1,5 ວັນ ແລະ ຈະ ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເຕິນຈ່າວ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນຈະກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານ ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ສຳລັບສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາໃນປີ 2024, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)