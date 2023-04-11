ຂ່າວສານ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ 11/04/2023 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN) ໂດຍໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ ສອງມື້ເຄິ່ງ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 11 ເນື້ອໃນ, ລະອຽດຄື: ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ: ຮ່າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024, ດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2024. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ພ້ອມກັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)