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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 22 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ ສອງມື້ເຄິ່ງ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 11 ເນື້ອໃນ, ລະອຽດຄື: ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ: ຮ່າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024, ດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ,  ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2024. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ພ້ອມກັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ປະເທດ ລາວ.
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