ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ
ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດເວທີປາໄສລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ APF ຄັ້ງນີ້ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບຸລິມະສິດ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາບັນຫາລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ; ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມເດີນທາງເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ວ່າ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ.
“ເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນລະດັບຄອງຊີບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆປະເທດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍພາລະບົດບາດ ຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ, ບັນດາລັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ”.
ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Hilariong Etong ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ (APF), ຮອງປະທານຜູ້ທີ 1 ສະພາແຫ່ງຊາດ Cameroon. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ; ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.