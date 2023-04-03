ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສາກົນ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ (MRC); ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງ 4 ປະເທດ MRC ເຊິ່ງລວມມີ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານກວ່າ 600 ທ່ານ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະລັງງານ, ສະບຽງອາຫານ, ຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ...
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 3 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຈະສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ, ບັນດາມາດຕະການທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງປິ່ນອ້ອມບັນຫາແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງອື່ນໆ. ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ MRC ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 4 – 5 ເມສາ ຈະມາເຖິງ.