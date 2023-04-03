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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສາ​ກົນ​ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂ​ອງ

ກອງປະຊຸມສາກົນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຮ່ວມມື ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ເມສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມສາກົນ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ (MRC); ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງ 4 ປະເທດ MRC ເຊິ່ງລວມມີ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານກວ່າ 600 ທ່ານ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະລັງງານ, ສະບຽງອາຫານ, ຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ...

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 3 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຈະສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ, ບັນດາມາດຕະການທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງປິ່ນອ້ອມບັນຫາແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງອື່ນໆ. ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ MRC ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 4 – 5 ເມສາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 – 6 ເມສາ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ທ່ານ David Hurley ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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