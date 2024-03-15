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ຂ່າວສານ

ໄຂເວທີປາໄສໂອ້ລົມສົນທະນາທະເລຄັ້ງທີ 12

ດ້ວຍຖານະບົດບາດແມ່ນປະເທດການຄ້າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານທະເລບໍ່ຖືກກີດຂວາງຕາມກົດໝາຍສາກົນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນ Konrad Adenauer Stiftung (KAS - ເຢຍລະມັນ) ຈັດເວທີປາໄສໂອ້ລົມສົນທະນາທະເລຄັ້ງ 12 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງທະເລ - ເພີ່ມທະວີຄວາມຕິດພັນທົ່ວໂລກ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ້, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ດ້ວຍຖານະບົດບາດແມ່ນປະເທດການຄ້າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານທະເລບໍ່ຖືກກີດຂວາງຕາມກົດໝາຍສາກົນ.

\ເວທີປາໄສໂອ້ລົມສົນທະນາທະເລຄັ້ງທີ 12 ລວມມີ 4 ວາລະປະຊຸມ, ດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສາຍທາງທະເລຈຸດສຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ”, “ທ່າກຳປັ່ນອັດສະລິຍະແບບຍືນຍົງ: ທ່າອ່ຽງບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ”, “ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງທະເລໃນສັງກະລາດດີຈີຕອນ” ແລະ “ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍແລວສີຂຽວຢູ່ທະເລ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນລະອຽດ ດ້ວຍຫຼາຍໂຄງການ

ຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນລະອຽດ ດ້ວຍຫຼາຍໂຄງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ທ່ານ Takebe Tsutomu ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍບັນດາໂຄງການ, ລາຍການເປັນລະອຽດ
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