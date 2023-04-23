ຂ່າວສານ
ໄຂວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳອ່ານ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຢູ່ ເຫວະ
ວັນທີ 21 ເມສາ ແມ່ນວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳອ່ານ ຫວຽດນາມ. ປີນີ້, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳອ່ານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ແລະ ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 25 ເມສາ ຢູ່ນະຄອນ ເຫວະ ຊື່ງຈະແນະນຳກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາປຶ້ມເລື່ອງທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ເຫວະ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາສານຕົ້ນຕໍຂອງວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳອ່ານປີນີ້ແມ່ນ “ປຶ້ມ: ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້-ການປ່ຽນແປງໃໝ່-ປະດິດຄະດສ້າງ” “ປຶ້ມໃຫ້ຂ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເພື່ອນ” “ຍຸກສະໄໝໃໝ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີສະຕິຄວາມຮັຍຮູ້ໃໝ່. ວິທີເຮັດໃໝ່”:
ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ເຫວະ ກໍ່ຄືຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມງາມອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ເຊີດຊູປຶ້ມ ແລະ ຜູ້ເຮັດປຶ້ມ ໃນຂະບວນການອ່ານປຶ້ມ.