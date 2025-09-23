Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມ “ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳ 40 ພາບແຕ້ມຂອງບັນດານັກແຕ້ມທີ່ມາຈາກຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ.
(ງານວາງສະແດງເປີດປະຕູຮັບແຂກມາຢ້ຽມຊົມແຕ່ວັນທີ 21 – 30 ກັນຍາ 2025)

ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ວັນມຽວ -ກວັກຕືຢາມ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ວິທະຍາສາດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ໄດ້ສົມທົບກັບວິສາຫະກິດປະດິດຄິດສ້າງ TiredCity ຈັດພິທີໄຂງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ”.

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳ 40 ພາບແຕ້ມຂອງບັນດານັກແຕ້ມທີ່ມາຈາກຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ. ພາບແຕ້ມແຕ່ລະແຜ່ນໄດ້ມີເລື່ອງລາວສະເພາະ, ພາບທີ່ລື້ງເຄີຍໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສ່ອງແສງວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນດາເຂດພາກທີ່ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດໄປເຖິງມະຫາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ.

ງານວາງສະແດງ “ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ຂອງຊາດ” ເປີດປະຕູຮັບແຂກມາຢ້ຽມຊົມແຕ່ວັນທີ 21 – 30 ກັນຍາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ: ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ: ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ເພື່ອນມິດອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນສອງຝ່າຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top