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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນ ອຽນຕື້ 2024

ປີນີ້, ນອກຈາກບັນດາພິທີກຳທີ່ສັກກະລະບູຊາແລ້ວ, ຍັງມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະອີກດ້ວຍ.
(ພາບປະກອບຈາກ TTXVN )

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນຈຽງ), ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ອຽນຕື້ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ນະຄອນ ອວງບີ້, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນໃຫຍ່ສຸດໃນປີຢູ່ ຫວຽດນາມ.       

ປີນີ້, ນອກຈາກບັນດາພິທີກຳທີ່ສັກກະລະບູຊາແລ້ວ, ຍັງມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະອີກດ້ວຍ.   

ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນຈາກທຸກສາລະທິດພາກັນຂຶ້ນຈ່ອມພູ ອຽນຕື້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພະພຸດ - ເຈົ້າຊີວິດ ເຈິ່ນເຍີນຕົງ.     

“ປີນີ້ຝົນຕົກ, ອາກາດບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການປິ້ນພູກໍ່ຕາມ ແຕ່ນີ້ແມ່ນບັນຍາກາດຍາມລະດູບານໃໝ່, ບັນຍາກາດຂອງງານບຸນ, ມີໂຊກມີລາບຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເບິກບານມ່ວນຊື່ນ, ມານີ້ເພື່ອບູຊາພະພູດ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ດູແລຈິດໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດ, ນ້ຳໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດ, ແມ່ນກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ຂອງຊາດ ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ສຸດ”.     

“ດົນໆຈຶ່ງໄດ້ກັບມາຢາມອຽນຕື້, ເຫັນວ່າແຫ່ງນີ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສວຍງາມ. ມື້ນີ້, ເຖິງວ່າຝົນຕົກກໍ່ຕາມ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ປິນພູ, ຕ້ອງປິນພູຂຶ້ນຈ່ອມພູດ້ວຍຕົນເອງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ການກະທຳໃນ 5 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ, ໃນນັ້ນມີ: ການຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຟຸມເຟືອຍອາຫານ; ຫັນປ່ຽນອາຊີບຂຸດຄົ້ນ ແລະ ລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດທົນທານຜ່ານການຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ອາຫານ.
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