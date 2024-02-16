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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນ ວັດເຮືອງ ປີ 2024

ທ່ານ ດັ້ງວັນແກ໋ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ໝີ້ດຶກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນວັດເຮືອງ ປີ 2024, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ ວັດເຮືອງ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວຊົມ:
ການສະແດງສິລະປະທີ່ພິທີໄຂ (ພາບ:Thanh Tùng/TTXVN)

ວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ເດີນວັດ ທຽນຈູ່ - ວັດເຮືອງ, ເມືອງ ໝີ້ດຶກ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໄຂງານບຸນ ວັດເຮືອງ 2024. ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ງານບຸນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໆວຽກງານ ແລະ ກະກຽມການຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຕົ້ນປີ. ທ່ານ ດັ້ງວັນແກ໋ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ໝີ້ດຶກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນວັດເຮືອງ ປີ 2024, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ ວັດເຮືອງ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວຊົມ:

“ຄະນະຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມ, ຖະຫວາຍທູບທຽນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳການອະນາໄມເຂດແຄມທາງ; ສ້າງຫຼາຍສະຖານທີ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ໄດ້ວຽກງານການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງວັດ ເຮືອງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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