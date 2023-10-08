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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນປື້ມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສົ່ງເສີມພູມປັນຍາ - ສ້າງສາອະນາຄົດ”

ງານບຸນປື້ມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ, ວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍປື້ມໃນທົ່ວປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 30 ແຫ່ງ ດ້ວຍປື້ມຫົວຕ່າງໆທີ່ມ່ວນໆ, ມີສີສັນຂອງທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ວັນນະຄະດີສີລະປະ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ…
ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຄຸ້ມຖະໜົນຍ່າງອ້ອມໜອງ ຮ່ວານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໄຂງານບຸນ ປື້ມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສົ່ງເສີມພູມປັນຍາ - ສ້າງສາອະນາຄົດ”. ເຫດການໂດຍຄະນະກຳມການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 69 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ (10/10/1954  10/10/2023).    

        ງານບຸນປື້ມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ, ວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍປື້ມໃນທົ່ວປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 30 ແຫ່ງ ດ້ວຍປື້ມຫົວຕ່າງໆທີ່ມ່ວນໆ, ມີສີສັນຂອງທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ວັນນະຄະດີສີລະປະ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ… ໃນນັ້ນ, ຍັງມີຮ້ານວາງສະແດງຂອງບັນດາສະຖານທູດ, ຄື: ລາວ, ມຽນມາ, ອີຕາລີ, ເຊິ່ງແນະນຳປື້ມຫົວຕ່າງໆແນະນຳກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ງານບຸນປື້ມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກສູງແຫຼ່ງພູມປັນຍາຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຮັບໃຊ້ວຽກງານ, ການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນເພີ່ມຄວາມຮູ້, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນ. ງານບຸນປື້ມກໍ່ປະກອບສ່ວນຫັນມະຕິເລກທີ 09 ຂອງຄະນະພັກນະຄອນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ວັດທະນະທຳໃນບໍລິເວນນະຄອນເປັນລະອຽດ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງວັດທະນະທຳ, ມະນຸດ, ສ້າງກຳລັງແຮງພາຍໃນຢ່າງສູງສຸດ”.

        ງານບຸນປື້ມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ຕຸລາ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ.
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