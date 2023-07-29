Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023

ຫວຽດນາມ ມີຮ້ານວາງສະແດງ 120 ຮ້ານ ໃນຈຳນວນ 240 ຮ້ານ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຮ້ານວາງສະແດງຂະແໜງສິນຄ້າ, ຄື: ການຢາ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ; ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
(ພິທີໄຂງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023)

ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ (VIETLAO EXPO 2023). ນີ້ແມ່ນເຫດການສົ່ງເສີມການຄ້າປະຈຳປີ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງ 2 ປະເທດຈັດຂຶ້ນ.       

ທີ່ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີຮ້ານວາງສະແດງ 120 ຮ້ານ ໃນຈຳນວນ 240 ຮ້ານ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຮ້ານວາງສະແດງຂະແໜງສິນຄ້າ, ຄື: ການຢາ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ; ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ, ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດຕະພັນໃຊ້ສອຍ… ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ງານຈະຫຼາດນັດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນເຫດການມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ແມ່ນສະຖານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງຕະຫຼາດຂອງ 2 ປະເທດ.   

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ກໍ່ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ວາງສະແດງສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດ, ອຸດົມສົມບູນ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຂອງ 2 ປະເທດ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຜົນສຳເລັດຂອງງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຫຼາຍກວ່າອີກ.   

ງານຕະຫຼາດນັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 1995, ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 (AMM – 28) ຢູ່ ບຣູໄນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top