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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມ AIPA-45

ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 45 (AIPA-45) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີຄະນະຜູ້ແທນ ລັດຖະສະພາ ສະມາຊິກ, ລັດຖະສະພາສັງເກດການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ຂອງ AIPA. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີ້ນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 45 (AIPA-45) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກ່າວຄຳເຫັນຊົມເຊີຍຄະນະຜູ້ແທນ AIPA-45, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ປະທານ AIPA-45 ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ AIPA ໃນຖານະເປັນເວທີປາໄສແລກປ່ຽນທິດທາງຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຮ່ວມຂອງ AIPA ແລະ ອາຊຽນ. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະທານ AIPA-45 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ AIPA ແລະ ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ.

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຫົວຂໍ້ຂອງ AIPA-45 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງອາຊຽນ ໃນການຮັບຮູ້ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025, ຢືນຢັນບົດບາດຂອງ AIPA ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ

 ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ສົ່ງສານເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ AIPA-45. ໃນສານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ “ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບກວມລວມຂອງອາຊຽນ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຊົມເຊີຍບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງ AIPA ໃນໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຊີ້ນຳ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ສາມັກຄີ,  ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ວັດທະນາຖາວອນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ ຄປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກຂອງລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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