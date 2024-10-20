ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມ AIPA-45
ກ່າວຄຳເຫັນຊົມເຊີຍຄະນະຜູ້ແທນ AIPA-45, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ປະທານ AIPA-45 ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ AIPA ໃນຖານະເປັນເວທີປາໄສແລກປ່ຽນທິດທາງຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຮ່ວມຂອງ AIPA ແລະ ອາຊຽນ. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະທານ AIPA-45 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ AIPA ແລະ ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຫົວຂໍ້ຂອງ AIPA-45 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງອາຊຽນ ໃນການຮັບຮູ້ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025, ຢືນຢັນບົດບາດຂອງ AIPA ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ສົ່ງສານເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ AIPA-45. ໃນສານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ “ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບກວມລວມຂອງອາຊຽນ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຊົມເຊີຍບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງ AIPA ໃນໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຊີ້ນຳ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ວັດທະນາຖາວອນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ ຄປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ.