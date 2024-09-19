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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມເວທີເຈົ້າ ນະຄອນອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດານະຄອນ ອາຊຽນ”, ສຸມໃສ່ 5 ຂົງເຂດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງອາຊຽນ (MGMAC) ແລະ ກອງປະຊຸມເວທີເຈົ້າ ນະຄອນ ອາຊຽນ (AMF). ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີຜູ້ຕາງໜ້າມາຈາກນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເຈິນຊີ້ແທັງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

        ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດານະຄອນ ອາຊຽນ”, ສຸມໃສ່ 5 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ, ຄື: ຕົວເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ, ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ ອາກາດ” ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ, ກໍຄືກຳນົດບັນດານະໂຍບາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການວຽກງານ ແລະ ແຜນການກະທຳ ເພື່ອປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດານະຄອນ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຊືີ່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອການພັດທະນາບັນດານະຄອນຫຼວງ ອາຊຽນ ແລະ ນະຄອນ ອາຊຽນ ແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຢິບ ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຊຸກ​ຍູ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຢິບ ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ວັນທີ 17 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ອົບພະຍົບ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ອີຢິບ Badr Abdelatty.
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