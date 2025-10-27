ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ 47
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ພ້ອມກັນກຳນົດຮູບແບບບົດບາດນຳພາຂອງກຸ່ມຄືນ, ຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຂົ້າໃນການສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື; ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ບໍ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມເອກະພາບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ວ່າ ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຍັງຕິດພັນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນຳກັນ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນພິທີລົງນາມຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມທີ່ ກົວລາລຳເປີ. ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮູ້ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດເມື່ອ Timor-Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ກ່ຽວກັບສະພາບການ ມຽນມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຈຸດ.