ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ 47

ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ບໍ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມເອກະພາບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ວ່າ ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຍັງຕິດພັນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນຳກັນ.
ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮູ້ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດເມື່ອ Timor-Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ພ້ອມກັນກຳນົດຮູບແບບບົດບາດນຳພາຂອງກຸ່ມຄືນ, ຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຂົ້າໃນການສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື; ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ບໍ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມເອກະພາບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ວ່າ ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຍັງຕິດພັນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນຳກັນ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນພິທີລົງນາມຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມທີ່ ກົວລາລຳເປີ. ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮູ້ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດເມື່ອ Timor-Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ກ່ຽວກັບສະພາບການ ມຽນມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຈຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຫດການມີລັກສະນະທົ່ວໂລກນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ ເພື່ອພ້ອມກັນຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍລວມຂອງມວນມະນຸດ.
