ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມື BRI ຄັ້ງທີ 3
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 (BRF), ໂດຍຫົວຂໍ້ວ່າ "ການຮ່ວມມືມີຄຸນນະພາບສູງ ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ”. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳທີ່ມາຈາກ 130 ກວ່າປະເທດ ແລະ 30 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.
ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ສະຫຼຸບໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງ, ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ເວທີປາໄສລວມມີ 3 ວາລະປະຊຸມສຸດຍອດ ດ້ວຍຈຸດສຸມກ່ຽວກັບ: “ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ກຳລັງໜູນໃໝ່ຂອງການເຕີບໂຕ”, “ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ”, “ເສັ້ນທາງ ເສດຖະກິດສີຂຽວເພື່ອຄວາມກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ” ແລະ 6 ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບ: ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄໝສະອາດ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ທະເລ.