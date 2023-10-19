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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມື BRI ຄັ້ງທີ 3

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ສະຫຼຸບໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງ, ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 (BRF), ໂດຍຫົວຂໍ້ວ່າ "ການຮ່ວມມືມີຄຸນນະພາບສູງ ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ”. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳທີ່ມາຈາກ 130 ກວ່າປະເທດ ແລະ 30 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ສະຫຼຸບໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງ, ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ. ເວທີປາໄສລວມມີ 3 ວາລະປະຊຸມສຸດຍອດ ດ້ວຍຈຸດສຸມກ່ຽວກັບ: “ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ກຳລັງໜູນໃໝ່ຂອງການເຕີບໂຕ”, “ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ”, “ເສັ້ນທາງ ເສດຖະກິດສີຂຽວເພື່ອຄວາມກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ” ແລະ 6 ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບ: ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄໝສະອາດ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບບັນດາແຂວງນອນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳນອນໃນລາຍການໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1. ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ຈະມາເຖິງ.
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