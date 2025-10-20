ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15

ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ມີປະລິມານວຽກງານຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອາຍຸການ, ລວມມີ 66 ເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນມີ ຮ່າງກົດໝາຍ 49 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 4 ສະບັບ ນອນໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ແລະ 13 ໝວດບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນສູງ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບນອນໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຈຸດສຸມ, ຄື: ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ - ຕຸລາການ, ເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງເນື້ອໃນບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດ, ລວມມີ: ການເລືອກຕັ້ງ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ການພົ້ນຕຳແໜ່ງຂອງຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງ ລັດຈຳນວນໜຶ່ງໃນກົງຈັກ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມ, ແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈສ້ການາງກົດໝາຍຕ້ອງໄປກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງ, ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ, ຖືເອົາຊີວິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນໄມ້ວັດແທກຂອງນະໂຍບາຍ”.
ທີ່ວາລະໄຂໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສະຫຼຸບໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025 ແລະ 5 ປີ 2021 – 2025, ພ້ອມກັບການຄາດຄະເນແຜນການປີ 2026. ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີບົດລາຍງານສັງລວມຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກ່ອນທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະລາຍງານວຽກງານອາຍຸການຊຸດທີ 15.