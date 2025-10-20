Báo Ảnh Việt Nam

ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ເຊິ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15. ກອງປະຊຸມວຽກງານຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ອາຍຸການ, ຄາດວ່າ ດຳເນີນເປັນເວລາປະມານ 40 ວັນ. ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ພາບໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15.

ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ມີປະລິມານວຽກງານຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອາຍຸການ, ລວມມີ 66 ເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນມີ ຮ່າງກົດໝາຍ 49 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 4 ສະບັບ ນອນໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ແລະ 13 ໝວດບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນສູງ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບນອນໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຈຸດສຸມ, ຄື: ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ - ຕຸລາການ, ເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງເນື້ອໃນບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດ, ລວມມີ: ການເລືອກຕັ້ງ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ການພົ້ນຕຳແໜ່ງຂອງຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງ ລັດຈຳນວນໜຶ່ງໃນກົງຈັກ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມ, ແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈສ້ການາງກົດໝາຍຕ້ອງໄປກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງ, ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ, ຖືເອົາຊີວິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນໄມ້ວັດແທກຂອງນະໂຍບາຍ”.

ທີ່ວາລະໄຂໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສະຫຼຸບໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025 ແລະ 5 ປີ 2021 – 2025, ພ້ອມກັບການຄາດຄະເນແຜນການປີ 2026. ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີບົດລາຍງານສັງລວມຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກ່ອນທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະລາຍງານວຽກງານອາຍຸການຊຸດທີ 15.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສ້າງທ່ວງ​ທ່າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານລັດຖະບານຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນສະພາບການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2021 – 2025 ຍັງສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ. ບົນພື້ນຖານບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງກວ່າ, ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025 ແລະ ໄລຍະ 2026 – 2030.
