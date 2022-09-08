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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດ

ເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

ເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07 – 08 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 1 ສະບັບ ເພື່ອຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ. ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ນຳມາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ)…

        ເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຜ່ານມາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດ (ເດືອນ ມີນາ) ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວຊຶ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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