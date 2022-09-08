ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດ
ເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07 – 08 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 1 ສະບັບ ເພື່ອຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ. ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ນຳມາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ)…
ເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຜ່ານມາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດ (ເດືອນ ມີນາ) ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)