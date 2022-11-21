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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin, ປະທານ AIPA ຄັ້ງທີ 43, ຢືນຢັນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈອະນຸລົມລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ຫຼື ທົ່ວໂລກແມ່ນໜ້າທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດລົງຈັກເທື່ອ
  ພາບລວມໃນມື້ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43. (ພາບ: ຢວ໊ານເຕິ໋ນ/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA-43) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັບກ້າວຂຶ້ນເພື່ອ ອາຊຽນ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin, ປະທານ AIPA ຄັ້ງທີ 43, ຢືນຢັນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈອະນຸລົມລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ຫຼື ທົ່ວໂລກແມ່ນໜ້າທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດລົງຈັກເທື່ອ ແລະ ນະໂຍບາຍການທູດລັດຖະສະພາຂອງ AIPA ສືບຕໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນບັນຫານີ້.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງສານມາຍັງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 43, ໂດຍຕີລາຄາສູງວິວັດການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງ AIPA ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ, ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາລັດຖະສະພາສະມາຊິກ AIPA ສຳລັບລັດຖະບານບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ວິວັດການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງ AIPA, ເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ເຂັ້ມແຂວງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​​ເດັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​​ເດັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນສະພາບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຖືກຊຸດໂຊມ, ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.
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