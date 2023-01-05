ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີສອງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານ; ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານວາລະໄຂ. ກ່ອນພິທີໄຂ, ການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໄປວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນບາງບັນຫາໃຫຍ່, ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ເຊິ່ງລວມມີ: ແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2023, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາ ສະບັບປັບປຸງ; ສະຫລຸບຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19; ບັນຫາການເງິນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕັດສິນບາງເນື້ອໃນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະກອບຄຳເຫັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງສະຫລຸບ, ຮັບເອົາ, ອະພິປາຍບັນດາຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເຂັ້ມງວດເພື່ອສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບູນແບບດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້”.