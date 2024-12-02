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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024

ກອງປະຊຸມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງຍົກອອກບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍຸດທະສາດຊ່ວຍບັນດານະຄອນຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາບັນດາການບໍລິການອັດສະລິຍະ
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ - ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ - ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

ກອງປະຊຸມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງຍົກອອກບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍຸດທະສາດຊ່ວຍບັນດານະຄອນຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາບັນດາການບໍລິການອັດສະລິຍະ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ; ໄດ້ກຳນົດວ່າຈະແມ່ນສະຖານທີ່ພົບປະປະຈຳປີທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບນະຄອນອັດສະລິຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ດ້ວຍຈິດໃຈ “ການກະທຳເພື່ອອະນາຄົດສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອນມະນຸດໃນລະບົບຊີວະພາບ”, ກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພ້ອມທັງນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄຸນຄ່າທີ່ແທດຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຂອງທັງພາກພື້ນອີກດ້ວຍ”.

ຕາມການສະຖິຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, 48/63 ແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບູ​ລະ​ນະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ໃຫ​້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ບູ​ລະ​ນະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ໃຫ​້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍສະຫຼຸບວຽກງານປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 - NQ/TW, ວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານດຳເນີນການປະຕິວັດ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ ບໍ່ອາດຊັກຊ້າກ່ວານີ້ອີກ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງສຸດ, ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດທີ່ສຸດຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ.
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