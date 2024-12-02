ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ - ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ - ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
ກອງປະຊຸມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງຍົກອອກບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍຸດທະສາດຊ່ວຍບັນດານະຄອນຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາບັນດາການບໍລິການອັດສະລິຍະ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ; ໄດ້ກຳນົດວ່າຈະແມ່ນສະຖານທີ່ພົບປະປະຈຳປີທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບນະຄອນອັດສະລິຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ດ້ວຍຈິດໃຈ “ການກະທຳເພື່ອອະນາຄົດສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອນມະນຸດໃນລະບົບຊີວະພາບ”, ກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພ້ອມທັງນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄຸນຄ່າທີ່ແທດຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຂອງທັງພາກພື້ນອີກດ້ວຍ”.
ຕາມການສະຖິຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, 48/63 ແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ.