ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 13
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ, ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ. ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ບໍລິຫານວາລະໄຂ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສູນກາງພັກໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 2 ກຸ່ມເນື້ອໃນໃຫຍ່. ນັ້ນແມ່ນໝວດບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ໝວດບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກົມການເມືອງລາຍການໃຫ້ສູນກາງພັກປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໃບສະເໜີກ່ຽວກັບໝາກຜົນການແນະນຳບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຮ່ວມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 14, ເຂົ້າເປັນກຳມະການຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກຊຸດທີ 14 ແລະ ດຳເນີນການການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງແນະນຳບຸກຄະລາກອນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີເມື່ອຄັດເລືອກ, ແນະນຳບຸກຄະລາກອນຕ້ອງອີງໃສ່ມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ, ໂຄງປະກອບ, ຈຳນວນຕາມທິດວຽກງານບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ກ່ອນອື່ນໝົດ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເປັນຫຼັກໃນການຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນແມ່ນຄຸນນະທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນສຳຄັນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ”.