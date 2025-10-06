Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 13

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກົມການເມືອງລາຍການໃຫ້ສູນກາງພັກປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໃບສະເໜີກ່ຽວກັບໝາກຜົນການແນະນຳບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຮ່ວມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 14
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ, ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ. ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ບໍລິຫານວາລະໄຂ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສູນກາງພັກໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 2 ກຸ່ມເນື້ອໃນໃຫຍ່. ນັ້ນແມ່ນໝວດບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ໝວດບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກົມການເມືອງລາຍການໃຫ້ສູນກາງພັກປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໃບສະເໜີກ່ຽວກັບໝາກຜົນການແນະນຳບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຮ່ວມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 14, ເຂົ້າເປັນກຳມະການຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກຊຸດທີ 14 ແລະ ດຳເນີນການການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງແນະນຳບຸກຄະລາກອນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີເມື່ອຄັດເລືອກ, ແນະນຳບຸກຄະລາກອນຕ້ອງອີງໃສ່ມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ, ໂຄງປະກອບ, ຈຳນວນຕາມທິດວຽກງານບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ກ່ອນອື່ນໝົດ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເປັນຫຼັກໃນການຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນແມ່ນຄຸນນະທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນສຳຄັນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ ນຳ​ພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ນາໆ​ປະ​ການ

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ “ນຳ​ພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ນາໆ​ປະ​ການ”

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII, ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນ ໂດຍຢັ້ງຢືນ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ “ນຳພາປະເທດຊາດໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ”, ຢຶດໝັ້ນກ້າວເດີນໄປທາງໜ້າ, ສູ້ຊົນບັນລຸໄດ້ ແລະ ຜ່ານຜ່າບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ໄດ້ວາງອອກ. ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ສູນກາງໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ 2 ກຸ່ມເນື້ອໃນໃຫຍ່. ນັ້ນແມ່ນກຸ່ມບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ກຸ່ມບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
