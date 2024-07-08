ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງຄັ້ງທີ 10
ໃນບົດກ່າວປາໄສສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ ຄວາມຕັດສິນໃຈ 5 ຂໍ້ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ 5 ຂໍ້
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼາຍບັນຫາທີ່ ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດ. ໃນນັ້ນ ເພີ່ມທະວີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ, ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານການປ້ອງກັນປະເທດທົ່ວປວງຊົນຕິດພັນກັບພື້ນຖານການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອ່ນໄຫວພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ.ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ສະເໜີໃຫ້ ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ກຳແໜ້ນ, ຄາດຄະເນ, ຕີລາຄາສະພາບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ວາງແຜນນະໂຍບາຍ ຍຸດໂທການທະຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ ຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.