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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງຄັ້ງທີ 10

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ສົ່ງເນື້ອໃນບົດກ່າວປາໄສຊີ້ນຳ. ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງຄັ້ງທີ 10 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ

ໃນບົດກ່າວປາໄສສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ ຄວາມຕັດສິນໃຈ 5 ຂໍ້ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ 5 ຂໍ້

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼາຍບັນຫາທີ່ ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດ. ໃນນັ້ນ ເພີ່ມທະວີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ, ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານການປ້ອງກັນປະເທດທົ່ວປວງຊົນຕິດພັນກັບພື້ນຖານການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ    ບັນດາການເຄື່ອ່ນໄຫວພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ສະເໜີໃຫ້ ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ກຳແໜ້ນ, ຄາດຄະເນ, ຕີລາຄາສະພາບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ວາງແຜນນະໂຍບາຍ ຍຸດໂທການທະຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ ຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເລິມ​ດົ່ງ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍຮັບ​ເລືອດ​ບໍ​ລິ​ຈາກໄດ້ 2000 ຖົງ ໃນ ຂະ​ບວນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດແດງ

ແຂວງ​ເລິມ​ດົ່ງ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍຮັບ​ເລືອດ​ບໍ​ລິ​ຈາກໄດ້ 2000 ຖົງ ໃນ “ຂະ​ບວນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດແດງ”

ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ ວັນບຸນ ບໍລິຈາກເລືອດ ຄັ້ງທີ XII ຢູ່ນະຄອນດ່າລາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮັບເລືອດຍບໍລິຈາກໄດ້ 800 ຖົງ.
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