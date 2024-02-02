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ຂ່າວສານ

ໂຮງ​ຮຽນ​ສອງ​ພາ​ສາ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຢຸ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍຄວາມ​ຮັກ​ແພງ

ຈຸດປະສົງຂອງພິທີບໍ່ພຽງແຕ່ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາເຂົ້າໃກ້ກັບນັກສຶກສາໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງໆ ສົ່ງສານກ່ຽວກັບຈຸດວັດທະນະທຳອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ເພື່ອນມິດສາກົນອີກດ້ວຍ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢຸ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ປີມະໂລງ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມໃຫຍ່ ຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳພະແນກ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລາວ ພ້ອມກັບຄູອາຈານ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ,  ທ່ານນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄຳໄມ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງພິທີບໍ່ພຽງແຕ່ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາເຂົ້າໃກ້ກັບນັກສຶກສາໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງໆ ສົ່ງສານກ່ຽວກັບຈຸດວັດທະນະທຳອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ເພື່ອນມິດສາກົນອີກດ້ວຍ.

ຢູ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນພ້ອມກັບຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນໄດ້ພ້ອມກັນ ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຈັງຫວະທີ່ເບີກບານມ່ວນຊືນຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນ ມັງກອນ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄຳຊີ້ນຳຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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