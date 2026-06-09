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ຂ່າວສານ

ໂລກ​ລະ​ບາດ Ebola: WHO ກ່າວ​ເຕືອນ​ໂລ​ກ​ລະ​ບາດ​ພວມ​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ສູ່​ວົງ​ກວ້າງ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ

ອົງ​ການ WHO ຕີ​ລາ​ຄາວ່າ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ຄວາມ​ສ່ຽງໃນ​ລະ​ດັບ “ສູ​ງ​ທີ່​ສຸດ” ​ແມ່ນສຳ​ລັບ ສ​ປ. ກົງ​ໂກ ແລະ ລະ​ດັບ “ສູງ” ​ສຳ​ລັບ Ugandaແລະບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ດິນ​ຕິດ​ຈອດ​ກັນ​ທາງ​ບົກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ, ແລະ ລະ​ດັບ “ຕ່ຳ” ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ແລະ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.
  ໄລ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 07 ມິ​ຖຸ​ນາ, ສ​ປ​.ກົງ​ໂກ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ 515 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ (ພ​າບ: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)  

ວັນ​ທີ 8 ມິ​ຖຸ​ນາ, ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໂລກ​ລະ​ບາດ Ebola ຢູ່ ສ​ປ. ກົງ​ໂກ ພວມ​ແຜ່​ລາມ​ອອ​ກ​ສູ່​ວົງ​ກວ້າງ, ຈຳ​ນວນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ຂອບ​ເຂດ​ພູ​ມີ​ສາດກວ້າງກວ່າ ແລະ ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ໄປ​ຍັງ Uganda. ໃນລາຍ​ການ​ຂ່າວ​​ທີ່ອັບ​ເດັດຫຼ້າ​ສຸດ​ນີ້, ອົງ​ການ WHO ຕີ​ລາ​ຄາວ່າ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ຄວາມ​ສ່ຽງໃນ​ລະ​ດັບ “ສູ​ງ​ທີ່​ສຸດ” ​ແມ່ນສຳ​ລັບ ສ​ປ. ກົງ​ໂກ ແລະ ລະ​ດັບ “ສູງ” ​ສຳ​ລັບ Ugandaແລະບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ດິນ​ຕິດ​ຈອດ​ກັນ​ທາງ​ບົກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ, ແລະ ລະ​ດັບ “ຕ່ຳ” ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ແລະ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ໄລ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 07 ມິ​ຖຸ​ນາ, ສ​ປ​.ກົງ​ໂກ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ 515 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ 91 ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. Uganda ລາ​ຍ​ງານ​ວ່າ​ມີ 19 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ​, ໃນ​ນັ້ນ ມີ 2 ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ, WHO ພວມ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ບັນ​ດາ​ຄ່​ູ່​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອປະ​ຕິ​ບັດບັນ​ດາມ​າດ​ຕະ​ການ​ຮັບ​ມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ອະ​ນຸ​ທິນ ຈັນ​ວິ​ຣ​ະ​ກຸນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ອະ​ນຸ​ທິນ ຈັນ​ວິ​ຣ​ະ​ກຸນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່​ໄທ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ພັກ​ພູມ​ໃຈ​ໄທ.
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