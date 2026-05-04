ຂ່າວສານ
ໂປໂລຍ ກ່າວເຕືອນໄພແຕກແຫງກັບ ນາໂຕ ພາຍຫຼັງ ອາເມລິກາ ຕັດສິນໃຈຖອນທະຫານອອກຈາກ ເຢຍລະມັນ
ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Donald Tusk ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ ໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກແຫງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນສະຫະພັນຂ້າມຜ່ານມາຫາສະມຸດອັກລັງຕິກ, ຖຶວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂ.
ຄຳກ່າວເຕືອນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງເວລາພຽງ 2, 3 ຊົ່ວໂມງທີ ອາເມລິກາ ຕັດສິນໃຈຖອນທະຫານປະມານ 5000 ຄົນອອກຈາກ ເຢຍລະມັນ. ຕາມທ່ານ Tusk ແລ້ວ, ໄພນາຍຂູ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດສຳລັບ ສະຫະພັນຂ້າມຜ່ານມາຫາສະມຸດອັກລັງຕິກ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກສັດຕູພາຍນອກ, ຫາກແມ່ນການຊຸດໂຊມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນ. ເລື່ອງອາເມລິກາ ໄດ້ຖອນທະຫານອອກຈາກ ເຢຍລະມັນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ Trump ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Merz ແມ່ນບັນດາສັນຍານລ່ວງໜ້າຂອງການຊຸດໂຊມນີ້.
ຕາມຕົວເລກຂອງກະຊວງສົງຄາມ ອາເມລິກາ, ໄລ່ຮອດເດືອນທັນວາປີ 2025, ມີທະຫານ ອາເມລິກາ ກ່ວາ 36.000 ຄົນໄດ້ຕັ້ງທັບຢູ່ບັນດາຖານທີ່ໝັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເຢຍລະມັນ ພ້ອມກັບທະຫານສຳຮອງເກືອບ 1500 ຄົນ ແລະ ພາລະກອນພົນລະເຮືອນ 11.500 ຄົນ. ເຢຍລະມັນ ກໍ່ແມ່ນແຫ່ງມີສຳນັກງານຂອງກອງບັນຊາການ ເອີລົບ ແລະ ກອງບັນຊາການ ອາຟຼິກກາ ຂອງ ອາເມລິກາ.