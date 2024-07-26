ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ທ່ານ Mary Simon ຜູ້ວ່າການ ການາດາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການາດາ ຖືເປັນສຳຄັນການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນວິວັດທະນການສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳມາເຊິ່ງສາຍພົວພັນທີ່ແໜ້ນແຝ້ນ ແລະ ປະສິດທິຜົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສ.ກຣົວຊີ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ນອກແວ,; ປະທານາທິບໍດີ ສ.ແຟງລັງ; ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO; ປະທານພັກຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ.