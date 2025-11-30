Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໂທ​ລະ​ເລກ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເນື່ອ​ງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນສາ​ກົນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ພ້ອມ​ກັບ​​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຝາກຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຕໍ່ກັບການສູນເສຍ, ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການປະທະກັນໃນສອງປີຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດນັບໝື່ນຄົນ, ຜູ້ຖືກບາດເຈັບນັບແສນຄົນ ແລະ ທຳລາຍເຂດກາຊາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຂອງ ສປຊ (ວັນທີ 29 ພະຈິກ), ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກເຖິງທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານນາງ Annalena Baerbock ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານ Coly Seck ປະທານຄະນະກຳມະການ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາສິດທິພິເສດທີ່ບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ທ່ານ Mahmoud Abbas ປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ.

        ໃນໂທລະເລກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຝາກຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຕໍ່ກັບການສູນເສຍ, ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການປະທະກັນໃນສອງປີຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດນັບໝື່ນຄົນ, ຜູ້ຖືກບາດເຈັບນັບແສນຄົນ ແລະ ທຳລາຍເຂດກາຊາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ ປາແລັດສະຕິນໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳ ເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບ, ພິເສດໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຊ້ອນແຝງເມື່ອຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນເດືອນຕຸລາ 2025 ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄັ້ງ​ທີ 48 ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວີ​ພາ​ຄີ ລະ​ຫວ່າງສອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ການດຳ​ເນີນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄັ້ງ​ທີ 48 ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວີ​ພາ​ຄີ ລະ​ຫວ່າງສອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ການດຳ​ເນີນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ - 3 ທັນວາ 2025 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ.
