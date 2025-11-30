ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຂອງ ສປຊ (ວັນທີ 29 ພະຈິກ), ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກເຖິງທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານນາງ Annalena Baerbock ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານ Coly Seck ປະທານຄະນະກຳມະການ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາສິດທິພິເສດທີ່ບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ທ່ານ Mahmoud Abbas ປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ.
ໃນໂທລະເລກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຝາກຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຕໍ່ກັບການສູນເສຍ, ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການປະທະກັນໃນສອງປີຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດນັບໝື່ນຄົນ, ຜູ້ຖືກບາດເຈັບນັບແສນຄົນ ແລະ ທຳລາຍເຂດກາຊາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ ປາແລັດສະຕິນໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳ ເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບ, ພິເສດໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຊ້ອນແຝງເມື່ອຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນເດືອນຕຸລາ 2025 ນີ້.