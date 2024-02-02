ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກຊົມເຊີຍ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (03 ກຸມພາ 1930 – 03 ກຸມພາ 2024), ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ໃນໂທລະເລກຊົມເຊີຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດນຳພາສຳຄັນຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດ 94 ປີຜ່ານມາ. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ອວຍພອນບັນດາຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຮອບດ້ານເຊິ່ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະ 94 ປີຜ່ານມາ, ຖືນີ້ແມ່ນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ, ພັດທະນາຂອງປະເທດ ລາວ.
ໂທລະເລກຊົມເຊີຍຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສຸນກາງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ອວຍພອນໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຈົ່ງບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍ “ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045”.