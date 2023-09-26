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ຂ່າວສານ

ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ ສູ່​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ທູດວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ປີ 2023.
ການປະກວດຊຸດເສື້ອຍາວ ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດທູດວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ 2023 (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວງານບຸນວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ທູດວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ປີ 2023. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນດີເດັ່ນ 40 ຄົນທີ່ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ 18 ແຫ່ງ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດດ້ວຍລາຍການປະກວດເສື້ອກຸ່ມ, ຊຸດອາພອນວັດທະນະທຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຊຸດເສື້ອຍາວ, ຊຸດລາຕີ, ການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ແລະ ການຖາມ - ຕອບ.

ໃນທີ່ສຸດ, ລາງວັນນາງງາມທູດ ວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ປີ 2023 ໄດ້ແກ່ນາງ ຖາຍທິເຟືອກອວຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕນດຶກຖັງ. ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທູດວັດທະນະທຳ  ອາຊຽນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວການສະແດງ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການເສັງຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ໃນປີ 2025

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ໃນປີ 2025

ກອງປະຊຸມໂດຍລັດຖະບານ Colombia ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 500 ທ່ານມາຈາກ 12 ປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ P4G.
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