ຂ່າວສານ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ສູ່ຊາວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ
ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວງານບຸນວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ທູດວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ປີ 2023. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນດີເດັ່ນ 40 ຄົນທີ່ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ 18 ແຫ່ງ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດດ້ວຍລາຍການປະກວດເສື້ອກຸ່ມ, ຊຸດອາພອນວັດທະນະທຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຊຸດເສື້ອຍາວ, ຊຸດລາຕີ, ການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ແລະ ການຖາມ - ຕອບ.
ໃນທີ່ສຸດ, ລາງວັນນາງງາມທູດ ວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ປີ 2023 ໄດ້ແກ່ນາງ ຖາຍທິເຟືອກອວຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕນດຶກຖັງ. ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທູດວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວການສະແດງ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການເສັງຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.