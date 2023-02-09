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ຂ່າວສານ

ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045

ນະຄອນຫຼວງ ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍລະອຽດ, ຄື: ໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030, ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”; ກາຍເປັນໃຈກາງ, ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ວັນທີ 07 ກຸມພາ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິກ່ຽວກັບໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນະຄອນຫຼວງ ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍລະອຽດ, ຄື: ໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030, ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”; ກາຍເປັນໃຈກາງ, ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມທາງພາກເໜືອ, ເຂດນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ; ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກວ້າງຂວາງ, ມີກຳລັງແກ່ງແຍ້ງສູງກັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ລະດັບເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນ (GRDP) ຄິດສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີໄລຍະ 2021-2025 ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 7,5% - 8,0%; ໄລຍະ 2026 – 2030 ບັນລຸລະດັບ 8,0 - 8,5% ຕໍ່ປີ; GRDP ຄິດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຮອດປີ 2025 ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 8.300 – 8.500 USD. ອັດຕາຫັນເປັນຕົວເມືອງຮອດປີ 2025 ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 60-62%, ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸ 75%... ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ, GRDP ຄິດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ບັນລຸກວ່າ 36.000 USD. ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີລະດັບພັດທະນາທຽບເທົ່າກັບນະຄອນຫຼວງຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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