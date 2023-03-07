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ຂ່າວສານ

ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດານັ້ງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຊຸດເສື້ອຍາວ - ສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດ”.
  ແມ່ຍິງຢູ່ ດານັ້ງ ສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ  

ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ (8 ມີນາ) ແລະ ຕອບສະໜອງສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມີນາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມເມືອງ ຢາເລີມ (ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ຈັດການເດີນຂະບວນສະແດງນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສີສັນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ”. ແມ່ຍິງກ່ວາ 1.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເອື້ອຍ ຫວູທິຖຸຍ, ຊາວ ຢາເລີມ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າມັກນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວໃນວັນບຸນຕ່າງໆຫຼາຍ ແລະ ຊຸມວັນສຳຄັນໃນປີຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມັກນຸ່ງຊຸດເຊື້ອຍາວ. ແຕ່ລະເທື່ອ, ເມື່ອນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນມີສະເໜ່, ອ່ອນໂຍນ. ເມື່ອພ້ອມກັບເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວດ້ວຍສີສັນຫຼາກຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ມັກທີ່ສຸດ”.

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດານັ້ງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຊຸດເສື້ອຍາວ - ສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດ”. ເປີດສາກລາຍການແມ່ນການສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວຂອງນາງງາມ ຫວຽດນາມ 2022 ຮວິ່ງທິແທັງຖຸຍ. ຈາກນັ້ນ ແມ່ນບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ການສະແດງຂອງແມ່ຍິງນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວ 300 ຄົນ.

ກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທີ່ແຂວງຫາຍເຢືອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ກໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການ “ແມ່ຍິງ ຫາຍເຢືອງ - ຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ສວຍງາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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