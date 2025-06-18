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ຂ່າວສານ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ດ້ານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພົນ​ເອກ ຫວໍ​ງວຽນ​ຢາບ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ (ວັນທີ 25 ສິງຫາ 1911 – 25 ສິງຫາ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ - ຊີວິດ ແລະ ແນວຄິດ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ - ຊີວິດ ແລະ ແນວຄິດ”. (ພາບ: TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກວ່າ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຮັດແຈ້ງບັນດາຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຊີວິດການປະຕິວັດຂອງທ່ານພົນເອກ, ຈາກນາຍຄູ, ນັກຂ່າວ, ກາຍເປັນການນຳກອງທັບ, ນາຍພົນຜູ້ປີຊາສາມາດ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ. ຜ່ານນັ້ນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ກໍ່ໄດ້ໄຈ້ແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລະດັບຜົນສະທ້ອນພິເສດຂອງທ່ານໃນບັນດາໄລຍະຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະຫວັດສາດທັນສະໄໝ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ເມື່ອປີ 1954 ແລະ ບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ ເມື່ອປີ 1975, ບັນດາໄຊຊະນະທີ່ມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.

ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຂອງກຳລັງແຮງມະນຸດ ເມື່ອພູມປັນຍາ ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອຸດົມການຂອງຊາດ, ເມື່ອຄຸນສົມບັດປະຕິວັດຕິດພັນກັບການກະທຳຢ່າງລະອຽດ, ຂ້ຽວຂາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ປະກາດເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຍົກເລີກຮອບປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍຄັ້ງຈະມາເຖິງ

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ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ທ່ານ Maria Zakharova ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາວ່າ “ການຢຸດຕິນີ້ຈະບໍ່ແກ່ຍາວໃນເວລາດົນ” ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຍົກອອກສາຍເຫດຊື່ງຝ່າຍ ວໍຊິງຕັນ ຢຸດຕິການເຈລະຈາຊົ່ວຄາວ.
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