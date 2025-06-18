ຂ່າວສານ
ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານແນວຄິດຂອງພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ
ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກວ່າ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຮັດແຈ້ງບັນດາຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຊີວິດການປະຕິວັດຂອງທ່ານພົນເອກ, ຈາກນາຍຄູ, ນັກຂ່າວ, ກາຍເປັນການນຳກອງທັບ, ນາຍພົນຜູ້ປີຊາສາມາດ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ. ຜ່ານນັ້ນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ກໍ່ໄດ້ໄຈ້ແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລະດັບຜົນສະທ້ອນພິເສດຂອງທ່ານໃນບັນດາໄລຍະຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະຫວັດສາດທັນສະໄໝ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ເມື່ອປີ 1954 ແລະ ບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ ເມື່ອປີ 1975, ບັນດາໄຊຊະນະທີ່ມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.
ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຂອງກຳລັງແຮງມະນຸດ ເມື່ອພູມປັນຍາ ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອຸດົມການຂອງຊາດ, ເມື່ອຄຸນສົມບັດປະຕິວັດຕິດພັນກັບການກະທຳຢ່າງລະອຽດ, ຂ້ຽວຂາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດ.