ຂ່າວສານ
ແນະນຳບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກເພື່ອນ ສີສະໜຸກ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ. ປັດຈຸບັນ, ເພື່ອນ ສີສະໜຸກ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອນໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ໃນຊຸມວັນຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຮູບພາບທຸງຊາດສີແດງດາວເຫຼືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປິວສະບັດ ແລະ ປະກົດຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ, ນັບແຕ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ, ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ, ປະຊາຊົນພາກັນນຸ່ງເສື້ອທຸງຊາດລຽນແຖວເຂົ້າສຸສານໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປ່ຽນຮູບ ໂປຼຟາຍໃນຊື່ສັງຄົມອອນໄລ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພາບພົດດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມູນເຊື້ອຮັກຊາດຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ແລະ ການເຄົາລົບຄຸນຄ່າເອກະລາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ”.
ແມ່ນແລ້ວ, ໃນຊຸມວັນນີ້, ຫວຽດນາມ ພວມຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຈຳນວນ 4.500 ຄົນ. ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຢູ່ ອິນເດຍ, ບໍລິຫານໂດຍເສດຖີອິນເດຍ - ທ່ານ Dilip Shanghvi. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຄະນະນ້ອຍ ແລ້ວໄປຢ້ຽມຊົມ, ຄົ້ນຫານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆຄື ນິງບິ່ງ, ກວ໋າງນິງ,… ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 7 ກັນຍາ 2024. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ອິນເດຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 10 ປະເທດ ທີ່ມີການຈຳນວນຜູ້ຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ປະຈຳ 137.875 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງເກືອບ 3 ເທົ່າໃນປີ 2023 (392.000 ເທື່ອຄົນ).
ເພື່ອນ ທິບພະວົງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງລາຍການ ອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄຳຖາມຄືດັ່ງນີ້: “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແຕ່ຢູ່ ລາວ ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຫຼາຍ. ຂໍໃຫ້ລາຍການແນະນຳແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານກ່ຽວກັບການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສອງທ່ານດັ່ງກ່າວແດ່.”
ຂອບໃຈເພື່ອນ ທິບພະວົງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນວັນຊາດເຖິງລາຍການ. ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ເພື່ອນໄດ້ຖາມມານັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບຄືດັ່ງນີ້: ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ລ້ຳຄ່າ ເຊິ່ງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກພິເສດ ກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນ. ເພື່ອນທິບພະວົງ ແລະ ຜູ້ຟັງທີ່ຮູ້ພາສາ ຫວຽດ, ສາມາດເຂົ້າອ່ານໃນເວບໄຊ: hochiminh.vn, hochiminh.nhandan.vn ແລະ nguyenphutrong.nhandan.vn. ບົດຂຽນ, ຜົນງານວັນນະຄະດີ, ປຶ້ມ, ໜັງສືພິມ, ເອກະສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສອງທ່ານນີ້ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາລົງ ແລະ ອັບເດດເປັນປະຈຳໃນບັນດາເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ.
ເພື່ອນ ວົງເພັດ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ສົ່ງຄຳຖາມເຖິງລາຍການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ. ລະອຽດຄື: ຂ້າພະເຈົ້າກະກຽມໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນກາງເດືອນກັນຍານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄປຄົ້ນຫານະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ແຕ່ມີເວລາຫວ່າງພຽງແຕ່ມື້ດຽວ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄດ້ທ່ຽວສະຖານທີ່ໃດແດ່ເນາະ?
ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເນື້ອໃນຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຝາກມາລາຍການໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຫວັງວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສືບຕໍ່ຝາກຈົດໝາຍ, ອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບມາຫາລາຍການ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຊ່ວຍລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ. ພວກເພື່ອນກໍ່ສາມາດຝາກຈົດໝາຍມາຍັງລາຍການໂດຍຈ່າໜ້າຊອງວ່າ: ພາກພາສາລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ເຮືອນເລກທີ 45 ຖະໜົນ ບ່າຈ້ຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼື ໂທມາໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຕາມເບີໂທ 0084.243.8256631 ຫຼື ອີເມວ laovov5@gmail.com. ທ່ານຜູ້ຟັງກໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນເວບໄຊ vovworld.vn. ຂໍຂອບໃຈ!