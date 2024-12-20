ຂ່າວສານ
ແນະນຳກ່ຽວກັບຂົວ ລອງບຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຂອງເພື່ອນ Johnny Antonio Ramirez Lopez, ຈາກ ເປຣູ. ເພື່ອນຂຽນວ່າ: “ຮ່າໂນ້ຍ ມີຂົວລອງບຽນ ງາມຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນສັນຍະລັກ. ຂົວແຫ່ງນີ້ມີຮູບຊົງຄືໂຕມັງກອນຈິດໃຈດີ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຄິດວ່າ ຢູ່ກ້ອງຂົວແຫ່ງນີ້ ພຽງແຕ່ແມ່ນ້ຳແດງໄຫຼຜ່ານນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າ ຍັງມີສວນດອກໄມ້ທີ່ພາກັນເບັ່ງບານອວດອ້າງສີສັນຢ່າງສວຍສົດງົດງາມປານນັ້ນ”.
ຂົວ ລອງບຽນ ແຫ່ງປະຫວັດສາດທີ່ເພື່ອນ Johnny ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງໃນຈົດໝາຍຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສັນຍະລັກຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ຂົວແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນສະຕະວັດທີ 19. ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ຝລັ່ງ, ຂົວ ລອງບຽນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຄືດັ່ງ “ຫໍ Eiffel ທີ່ຕັ້ງຂວາງ” ແລະ ເຄີຍນອນໃນ top ຂົວ 2 ແຫ່ງຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ພຽງແຕ່ຖັດຈາກຂົວ Brooklyn ຂອງ ອາເມລິກາ ເທົ່ານັ້ນ. ຂົວແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຢູ່ໃກ້ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຄື: ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ, ສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ພະລາດຊະວັງທັງລອງ…. ເບິ່ງຄືວ່າຂົວແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ເຊັກອິນ ທີ່ບໍ່ອາດພາດໄດ້ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເມື່ອມາຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ.
ອາທິດຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຂອງເພື່ອນ ວິນວິໄລ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ເພື່ອນໄດ້ຂຽນມາວ່າ, ຊົມເຊີຍງານບຸນ ຂວັນ ບ່າຈົ໋ວ ເຂດດິນແດນພູ ຊາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳຕົວແທນຂອງມວນມະນຸດ.
ຈົດໝາຍສະບັບຕໍ່ໄປແມ່ນຂອງເພື່ອນ ວິໄລສັກ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ. ເພື່ອນແບ່ງປັນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມຂ່າວໃນເວັບໄຊ vovworld.vn ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈັດຫຼາຍລາຍການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສິລະປະທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລາຍການວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ແຂວງ ກວ໋າງຈິ ຄັກຫຼາຍ. ຜ່ານນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຫັນໄດ້ເຖິງສີສັນອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ”. ໃນຈົດໝາຍ, ເພື່ອນກໍຢາກຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີຈັກຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ?
ຂອບໃຈ ເພື່ອນ ວິໄລສັກ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມໃນເວັບໄຊ ແລະ ຝາກຈົດໝາຍເຖິງລາຍການພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ສຳລັບຄຳຖາມຂອງເພື່ອນ ວິໄລສັກ, ພວກເຮົາຂໍຕອບຄືດັ່ງນີ້: ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີ 54 ຊົນເຜົ່າ ດ້ວຍປະຊາກອນທັງໝົດ 100 ລ້ານຄົນ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ. ຊາວເຜົ່າກິງ ກວມເອົາ 85,4%. ຫວຽດນາມ ມີ 53 ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ກວມເອົາ 14,6%. ພວກເຮົາກໍຂໍແບ່ງປັນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບຕື່ມວ່າ ແຕ່ລະປີ, ນອກຈາກຈັດບັນດາງານບຸນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າທົ່ວປະເທດແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຍັງຈັດງານບຸນວັດທະນະທຳສະເພາະໃຫ້ແກ່ 14 ຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນໜ້ອຍກວ່າ 10.000 ຄົນ, ລວມມີ: ສີລາ, ລື້, ກົ໊ງ, ໂບ໊ອີ, ງ໋າຍ, ຈຶດ, ເບີເຣົາ, ເຣີມໍາ, ເອີດູ, ໝາງ, ໂລໆ, ປ່າແຖນ, ເກີລາວ, ປູແປ໊ວ.ສືບຕໍ່ລາຍການ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບຄຳຖາມຂອງເພື່ອນ ຈັນສຸກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ເພື່ອນໄດ້ຖາມມາວ່າ: “ປັດຈຸບັນ, ອັດຕາປະຊາກອນທີ່ພວມຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີເທົ່າໃດ?
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີໂຄງປະກອບປະຊາກອນ ຄຳ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນພວມຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານກວມເອົາອັດຕາສູງ, ປະມານ 70% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 100 ລ້ານຄົນ. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈເຮັດໃຫ້ ຫວຽດາມ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມສຳລັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມຂອງເພື່ອນ ສີສົມບູນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລະອຽດຄືດັ່ງນີ້: ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໃດແດ່ ແລະ ໃນຂົງເຂດອາຊີບໃດ?
ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຂະແໜງການອາຊີບຄືດັ່ງນີ້: ການຜະລິດ, ປະດິດແຕ່ງ (ກົນຈັກ, ຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ປະກອບອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ…); ກໍ່ສ້າງ, ກະສິກຳ, ການປະມົງ (ຈັບຫາສິນໃນນ້ຳ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ) ແລະ ການບໍລິການ (ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນເຈັບ, ເປັນແມ່ບ້ານ).
ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເນື້ອໃນຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຝາກມາລາຍການໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຫວັງວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສືບຕໍ່ຝາກຈົດໝາຍ, ອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບມາຫາລາຍການ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຊ່ວຍລາຍການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ. ພວກເພື່ອນກໍ່ສາມາດຝາກຈົດໝາຍມາຍັງລາຍການໂດຍຈ່າໜ້າຊອງວ່າ: ພາກພາສາລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ເຮືອນເລກທີ 45 ຖະໜົນ ບ່າຈ້ຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼື ໂທມາໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ຕາມເບີໂທ 0084.243.8256631 ຫຼື ອີເມວ laovov5@gmail.com. ທ່ານຜູ້ຟັງກໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນເວບໄຊ vovworld.vn.