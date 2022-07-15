ຂ່າວສານ
ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມ
ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມ, ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານກໍ່ສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານການເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳ ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມ, ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ບາງບັນຫາຕົ້ນຕໍ, ບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ນຳມາ, ແລກປ່ຽນ, ເຮັດແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)