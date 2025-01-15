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ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນລັດເຊຍ

2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຫັນດີບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ; ເປັນເອກະພາບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບແລກປ່ຽນການຄ້າທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງທະເລ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ M.V. Mishustin (ພາບ: VGP)

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ M.V. Mishustin, ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຫັນດີບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ; ເປັນເອກະພາບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບແລກປ່ຽນການຄ້າທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງທະເລ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການນ້ຳມັນອາຍແກັດຮ່ວມຢູ່ເຂດໄຫຼ່ທະວີບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ 2 ປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.

2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍຮ່ວມມືໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍຢູ່ ຫວຽດນາມ. ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້ານິວເຄຼຍແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.

2 ຝ່າຍຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ; ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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