ຂ່າວສານ
ແຈ້ງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນລັດເຊຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ M.V. Mishustin, ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຫັນດີບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ; ເປັນເອກະພາບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບແລກປ່ຽນການຄ້າທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງທະເລ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການນ້ຳມັນອາຍແກັດຮ່ວມຢູ່ເຂດໄຫຼ່ທະວີບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ 2 ປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.
2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍຮ່ວມມືໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍຢູ່ ຫວຽດນາມ. ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້ານິວເຄຼຍແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.
2 ຝ່າຍຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ; ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.