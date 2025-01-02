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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ວິງ​ລອງ ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ເຕັດ

ປັດຈຸບັນ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຂອງແຂວງວິງລອງ ພວມສືບຕໍ່ຈັດການໄປມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ.
ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ (ພາບ: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
ໃນຊຸມວັນມໍ່ໆມານີ້, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແຂວງວິງລອງ ໄດ້ຈັດການມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກໃນແຂວງ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ຮັບຂອງຂວັນບຸນເຕັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ, ຄົນພິການ, ການອຸປະຖຳສັງຄົມແຂວງ ວິງລອງຫາກໍ່ຈັດການມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ ປີມະເສັງ 2025 ຢູ່ບັນດາເມືອງ ບິ່ງເຕິນ, ຕາມບິ່ງ, ຈ່າໂອນ ແລະ ເທດສະບານ ບິ່ງມິງ. ຢູ່ 4 ສະຖານທີ່ນັ້ນ, ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ, ຄົນພິການ, ການອຸປະຖຳສັງຄົມ ແຂວງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດນັບພັນພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກຍາກ… ດ້ວຍຈຳນວນມູນຄ່າກ່ວາ 34.000 USD. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນແຂວງວິງລອງ ພວມສືບຕໍ່ຈັດການໄປມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
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