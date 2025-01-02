ຂ່າວສານ ແຂວງ ວິງລອງ ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກໃນໂອກາດບຸນເຕັດ 02/01/2025 ປັດຈຸບັນ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຂອງແຂວງວິງລອງ ພວມສືບຕໍ່ຈັດການໄປມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ. ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ (ພາບ: Lê Thúy Hằng/TTXVN)ໃນຊຸມວັນມໍ່ໆມານີ້, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແຂວງວິງລອງ ໄດ້ຈັດການມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກໃນແຂວງ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ຮັບຂອງຂວັນບຸນເຕັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ, ຄົນພິການ, ການອຸປະຖຳສັງຄົມແຂວງ ວິງລອງຫາກໍ່ຈັດການມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ ປີມະເສັງ 2025 ຢູ່ບັນດາເມືອງ ບິ່ງເຕິນ, ຕາມບິ່ງ, ຈ່າໂອນ ແລະ ເທດສະບານ ບິ່ງມິງ. ຢູ່ 4 ສະຖານທີ່ນັ້ນ, ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ, ຄົນພິການ, ການອຸປະຖຳສັງຄົມ ແຂວງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດນັບພັນພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກຍາກ… ດ້ວຍຈຳນວນມູນຄ່າກ່ວາ 34.000 USD. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນແຂວງວິງລອງ ພວມສືບຕໍ່ຈັດການໄປມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)