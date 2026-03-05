Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂວງດັກລັກ ກຽມພ້ອມວຽກງານປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 11 ຫົວໜ່ວຍກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດໄວກ່ອນກຳນົດ

ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນພະນັກງານ,ນັກຮົບສັງກັດກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ທະຫານຊາຍແດນ ແລະ ຕຳຫຼວດແຂວງ.
  ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຕາແສງ ເມີດັກ, ແຂວງ ດັກລັກ ກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: VOV)  

ບັນດາຫ້ອງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງແຂວງດັກລັກພວມຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 11 ຂົງເຂດສະເພາະກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ໄວກ່ອນກຳນົດເວລາ ວັນທີ 14 ມີນາ ເຊິ່ງໄວກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ 1 ວັນ (15 ມີນາ).

ບັນດາຈຸດປ່ອນບັດໄດ້ຖືກຈັດ ຢູ່ບັນດາຕາແສງ: ຮົ່ວຟູ່, ບ່ວນໂດນ, ເອຍອາເວ, ເອຍໂລບ, ບ່ວນມາຖວດ, ບິ້ງກຽນ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນພະນັກງານ,ນັກຮົບສັງກັດກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ທະຫານຊາຍແດນ ແລະ ຕຳຫຼວດແຂວງ. ເວລາໃນການປ່ອນບັດເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 19 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ 14 ມີນາ.

ທົ່ວແຂວງປະຈຸບັນມີ 2.118 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 2.119 ຂົງເຂດປ່ອນບັດ, ນອນຢູ່ໃນ 102 ຕາແສງ. ວຽກຈັດຕັ້ງການປ່ອນບັດໄວກ່ອນກຳນົດ ໃຫ້ ແກ່ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າການ,ມີ ໄຫວພິບຂອງແຂວງດັກລັກ,ທັງເປັນການຮັບປະກັນສິດທິພົນລະເມືອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ,ນັກຮົບ,ທັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ປະກອນສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານການເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 16  ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ສະໄໝ 2026-2031.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ໃນການເດີນທະເລ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ ໄດ້ເລືອກເອົາກຳປັ່ນ ເຈື່ອງຊາ ເລກ 04 ເປັນສູນຈັດການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາກຳປັ່ນປະຈຳການ ແລະ ຊາວປະມົງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top