ຂ່າວສານ
ແຂວງດັກລັກ ກຽມພ້ອມວຽກງານປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 11 ຫົວໜ່ວຍກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດໄວກ່ອນກຳນົດ
ບັນດາຫ້ອງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງແຂວງດັກລັກພວມຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 11 ຂົງເຂດສະເພາະກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ໄວກ່ອນກຳນົດເວລາ ວັນທີ 14 ມີນາ ເຊິ່ງໄວກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ 1 ວັນ (15 ມີນາ).
ບັນດາຈຸດປ່ອນບັດໄດ້ຖືກຈັດ ຢູ່ບັນດາຕາແສງ: ຮົ່ວຟູ່, ບ່ວນໂດນ, ເອຍອາເວ, ເອຍໂລບ, ບ່ວນມາຖວດ, ບິ້ງກຽນ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນພະນັກງານ,ນັກຮົບສັງກັດກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ທະຫານຊາຍແດນ ແລະ ຕຳຫຼວດແຂວງ. ເວລາໃນການປ່ອນບັດເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 19 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ 14 ມີນາ.
ທົ່ວແຂວງປະຈຸບັນມີ 2.118 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ 2.119 ຂົງເຂດປ່ອນບັດ, ນອນຢູ່ໃນ 102 ຕາແສງ. ວຽກຈັດຕັ້ງການປ່ອນບັດໄວກ່ອນກຳນົດ ໃຫ້ ແກ່ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າການ,ມີ ໄຫວພິບຂອງແຂວງດັກລັກ,ທັງເປັນການຮັບປະກັນສິດທິພົນລະເມືອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ,ນັກຮົບ,ທັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ປະກອນສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານການເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 16 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ສະໄໝ 2026-2031.