ຂ່າວສານ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ເອີລົບມາຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 08/11/2024 ໄລ່ສະເພາະເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,42 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີ ແລະ ເອີລົບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: VOV)ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ກົມການທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີນີ້, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ່ວາ 14,1 ລ້ານເທື່ອຄົນໄດ້ມາຫວຽດນາມ ,ເພີ່ມຂຶ້ນ 41,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ໄລ່ສະເພາະເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,42 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີ ແລະ ເອີລົບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການຕະຫຼາດ, ອາຊີປະກອບສ່ວນເກືອບ 80% ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທັງໝົດມາ ຫວຽດນາມ. ສະເພາະ 4 ຕະຫຼາດໃຫຍ່ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອລວມມີ: ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ (ສປ.ຈີນ), ຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບສ່ວນເກືອບ 60%. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີລົບມາຈາກ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ແອັດສະປາຍ, ແດນມາກ, ນອກແວ, ຊູແອັດ, ລັດເຊຍ… ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນກັນຍາ. ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນວິຊາເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເວລາພັກເຊົ່າຂຶ້ນເຖິງ 45 ວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023. ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນເວລາຈະມາເຖິງ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 17 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)