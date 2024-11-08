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ຂ່າວສານ

ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ແລະ ເອີ​ລົບ​ມາ​ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ໄລ່ສະເພາະເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,42 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີ ແລະ ເອີລົບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: VOV)
ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ກົມການທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີນີ້, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ່ວາ 14,1 ລ້ານເທື່ອຄົນໄດ້ມາຫວຽດນາມ ,ເພີ່ມຂຶ້ນ 41,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ໄລ່ສະເພາະເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 1,42 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີ ແລະ ເອີລົບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການຕະຫຼາດ, ອາຊີປະກອບສ່ວນເກືອບ 80% ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທັງໝົດມາ ຫວຽດນາມ. ສະເພາະ 4 ຕະຫຼາດໃຫຍ່ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອລວມມີ: ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ (ສປ.ຈີນ), ຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບສ່ວນເກືອບ 60%. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີລົບມາຈາກ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ແອັດສະປາຍ, ແດນມາກ, ນອກແວ, ຊູແອັດ, ລັດເຊຍ… ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນກັນຍາ. ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນວິຊາເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເວລາພັກເຊົ່າຂຶ້ນເຖິງ 45 ວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023. ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນເວລາຈະມາເຖິງ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 17 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
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