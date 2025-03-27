ຂ່າວສານ
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025
ຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 1,85 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ສະເໜີບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ - ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລົງຕົວຈິງ ຕິດພັນກັບບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກ - ປູຊະນີຍະສະຖານ; ຈັດບັນດາລາຍການທີ່ດຶງດູດໃຈ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງ. ທ່ານນາງ ດັ້ງເຮືອງຢາງ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າວຽກງານສື່ສານ, ໂຄສະນາໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາຕະຫຼາດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ. ບັນດາຕະຫຼາດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນປະຈຸບັນຍັງແມ່ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວພວມມີການເຕີບໂຕ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ”.
ສ່ວນຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ຄາດວ່າບັນລຸ 1,63 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024.