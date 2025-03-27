Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025

ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 1,85 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024.
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຄາດວ່າບັນລຸ 1,63 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 1,85 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ສະເໜີບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ - ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລົງຕົວຈິງ ຕິດພັນກັບບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກ - ປູຊະນີຍະສະຖານ; ຈັດບັນດາລາຍການທີ່ດຶງດູດໃຈ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງ. ທ່ານນາງ ດັ້ງເຮືອງຢາງ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າວຽກງານສື່ສານ, ໂຄສະນາໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາຕະຫຼາດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ. ບັນດາຕະຫຼາດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນປະຈຸບັນຍັງແມ່ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວພວມມີການເຕີບໂຕ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ”.

ສ່ວນຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ຄາດວ່າບັນລຸ 1,63 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ແມ່ນປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີສອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນຖານະປະມຸກລັດ ບຣາຊີນ ພາຍຫລັງຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2008.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top