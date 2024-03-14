Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ທະນາຄານ WB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ທະນາຄານ WB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ WB ໃນການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໂຄງການນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືນຂອງ WB ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຝ່າຍຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີເຈລະຈາ, ເຊັ່ນສັນຍາແມ່ ກັບ WB,  ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມກົມກຽວໃນການປະຕິບັດລະບຽບການລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ WB, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍຊົດເຊີຍ, ບຸກເບີກໜ້າພຽງ ແລະ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ. ສ່ວນທ່ານນາງ Carolyn Turk ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ WB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກ, ສົມທົບກັບ ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີນີ້ຢ່າງລະອຽດກ່ວາ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mette Ekeroth ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ສະຖານທູດ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ແລະ ທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Vestas, Anders Runevad.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ສະເໜີແດນມາກ ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຄື່ອງມື, ນັກຊ່ຽວຊານ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ປັບປຸງ ແຜນການປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດໄຟຟ້າ 8 ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສີຂຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມມ​ື​ທາງ​ການ​ຄ້າ ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ປີ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມມ​ື​ທາງ​ການ​ຄ້າ ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ປີ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ກຳປູເຂຍ ໃນຈຳນວນ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ກຳປູເຈຍໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top