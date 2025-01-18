ຂ່າວສານ
ເອົາໃຈໃສ່ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບບຸນເຕັດຢາງອົບອຸ່ນ
ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງພັກໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ກຳມະການຜູ້ອອກແຮງງານ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວໃນເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ຢູ່ແຂວງ ຕຽນຢາງ, 200 ພູດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຢູ່ສອງເມືອງ ກ້າຍໄລ, ກາຍແບ່.
ເນື່ອງໃນໂອກາດກະກຽມບຸນເຕັດປະຈຳຊາດປີມະເສັງ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເມືອງ ເງິນເຊີນ, ແຂວງບັກກ້ານ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ຄືພະນັກງານ, ລັດຖະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອບ້ານເກີດເມືອງນອນປະຕິວັດ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ມານພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດການເປັນຢູ່.
ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ຕາແສງຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກເຮັດງານທຳ, ການລົບລ້າງເຮືອນຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຊຸດໂຊມ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເພີ່ມລາຍຮັບ… ປະເທດຊາດນັບມື້ນັບຫັນປ່ຽນພັດທະນາ ຍິ່ງຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຖິງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນຢູ່ໂດດດຽວ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່.
ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລເວນແຂວງ ບັກນິງ, ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ກຳມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ຊອກຈັງ… ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົນເອກ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ຂອງສູນກາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເຂດຊາຍແດນ ຕຸຍດຶກ, ແຂວງ ດັກນົງ.