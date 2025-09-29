ຂ່າວສານ
ເອື້ອຍຄູ ແອັງເຟື້ອງ - ຜູ້ກໍ່ສ້າງພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ, ເສີມສ້າງພົນລະເມືອງໂລກ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ເຮືອງເກິ່ນ
ໃນວິວັດການສຶກສາໃນຍຸກສະໄໝດີຈີຕອນ, ມີຄູອາຈານຫຼາຍຄົນໄດ້ປ່ຽນແປງໃໝ່ຕົນເອງ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເລື່ອງລາວທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳກັບທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ແມ່ນ ເອື້ອຍຄູ ຮ່າແອັງເຟື້ອງ, ຢູ່ຕາແສງ ເຮືອງເກິ່ນ, ແຂວງ ຝູເຖາະ. ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ພານັກຮຽນເຂດພູດອຍຂອງຕົນອອກໄປສູ່ໂລກ, ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ ແລະ ພົນລະເມືອງໂລກ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເມື່ອເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສົມເດັດເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ (Princess Maha Chakri Award - PMCA)- ເຊິ່ງເປັນລາງວັນອັນຊົງກຽດເພື່ອຮັບຮອງການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຂົງເຂດການສຶກສາຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ປີ 2021.
“ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ໄທ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄູອາຈານຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຊິ່ງເປັນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຢູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການ ຄື: ໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງອິນເຕີເນັດ, I’m ເມື່ອງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນດາຄູອາຈານເຫຼົ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີໂອກາດໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູອາຈານທຢູ່ໃນ network ບັນດາເພື່ອນຂອງຕົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າ, ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດພານັກຮຽນຂອງຕົນໄປຫາໂລກ ແລະ ນຳໂລກມາສູ່ນັກຮຽນຂອງຕົນ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ”.
ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ PMCA, ເອື້ອຍຄູ ຮ່າແອັງເຟື້ອງ ໄດ້ຮັບການຮູ້ຈັກເຖິງຄືຄູຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການສິດສອນພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນໜຶ່ງໃນເຂດພູດອຍ. ປີ 2016, ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຂະແໜງພາສາ ອັງກິດ, ເອື້ອຍຄູ ຮ່າແອັງເຟື້ອງ ໄດ້ເລືອກເອົາຝູເຖາະ, ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເກີດຂອງຕົນ, ເພື່ອສິດສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຮືອງເກິ່ນ - ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນກວ່າ 80% ແມ່ນຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ໂດຍເຂົ້າໃຈໄດ້ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງນັກຮຽນເຄີຍປະສົບ, ພິເສດແມ່ນໃນການຮຽນພາສາ ອັງກິດ, ເອື້ອຍຄູ ເຟື້ອງ ໄດ້ຊອກຫາບັນດາວິທີບຸກທະລຸ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາບັນດາມາດຕະການ ແລະ ວິທີສິດສອນ ເພື່ອສຸມໃສ່ 2 ປັດໄຈຫຼັກ ຄື: ແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ. ພວກນ້ອງ ຮຽນພາສາ ອັງກິດ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ, ບໍ່ແມ່ນຮຽນເພື່ອໃຫ້ການເສັງ. ຂ້າພະເຈົ້າຊອກໄດ້ບັນດາມາດຕະການ ຄື: ສອນພາສາ ອັງກິດ ຜ່ານຮູບເງົາ, ດົນຕີ ຫຼື ບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ”.